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الإرياني: تعيين سفير حوثي في طهران “ليس مفاجئا”

الإرياني: تعيين سفير حوثي في طهران “ليس مفاجئا”

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الإرياني: تعيين سفير حوثي في طهران “ليس مفاجئا”

الإرياني: تعيين سفير حوثي في طهران “ليس مفاجئا”
http://almnatiq.net/?p=763887
المناطق - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن قرار الحكومة الانقلابية الحوثية تعيين سفير لهم لدى إيران ليس مفاجئا وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن.

وقال الإرياني في تغريدات على “تويتر”: “التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيا الحوثية، ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها”.

وأضاف أن “الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.

واعتبر “توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها”.

وأكد “حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية”.

وطالب معمر الإرياني “المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار”.

وأصدرت ميليشيا الحوثي مساء السبت، قراراً بتعيين سفيراً لليمن لدى إيران، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية “الشرعية” المعترف بها دولياً، “انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية”.

والثلاثاء الماضي، ذكر موقع المرشد الإيراني أن علي خامنئي استقبل، وفداً من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وحسب الموقع، فقد مجّد المرشد الإيراني الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمناسبة مقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك، ومدح أسرة الحوثي.

ورأس الوفد محمد عبد السلام، المتحدث باسم ميليشيات الحوثي الذي بلغ تحيات عبد الملك للمرشد الإيراني، قائلاً لخامنئي إن الحوثيين يعتبرون “ولاية خامنئي هي امتداد لولاية رسول الله وعلي بن أبي طالب”، على حد تعبيره.

يذكر أن إيران تدعم الحوثيين بالمال والسلاح والمستشارين منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية في صنعاء عام 2014. وتواصل إيران تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين خلافاً للقرارات الأممية.

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