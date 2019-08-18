أمير الباحة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من منسوبي إمارة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاستقبال الكبرى بالإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومدراء العموم وموظفي الإمارة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سمو أمير الباحة التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات، منوهاً سموه بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ ، الذي جاء بفضل الله عز وجل، ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن ‏وكافة الجهات المشاركة من كافة القطاعات التي حققت توجيهات القيادة الرشيدة وفقها الله نحو راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ‏وان تتواصل مسيرة البناء والنماء.

وأكد الأمير حسام بن سعود، على جميع الموظفين بأهمية العمل على سرعة إنجاز معاملات المواطنين، والقيام بواجباتهم بما يمليه عليهم دينهم بأمانة وإخلاص، سائلاً سموه للجميع التوفيق لخدمة هذا الوطن وأبناءه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ووكلاء الإمارة المساعدين.