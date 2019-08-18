أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، منسوبي الإمارة من وكلاء ومدراء عموم ورؤساء أقسام، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك‪‪ .

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله –.

وهنأ سمو أمير منطقة جازان القيادة الرشيدة – أيدها الله – بما تحقق من نجاح متميز خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، مشيداً بما يشهده الحرمان الشريفان في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، من عناية ورعاية فائقة سُخرت لضيوف الرحمن، وإلى الجهود التي قدمها المتطوعين من المواطنين من مختلف المناطق الذين سخروا انفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها.