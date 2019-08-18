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أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة

أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة
http://almnatiq.net/?p=763907
المناطق - المدينة المنورة

شارك صاحب السمو الملكي الأمير ‫سعود بن خالد الفيصل‬، أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة اليوم موظفي إمارة المنطقة لقاء المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل سموه تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير ‫فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بهذه المناسبة.
وأشاد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل بالنجاح الكبير الذي تحقق في خدمة ضيوف الرحمن‬ من خلال تكامل منظومة الجهود في الجهات الأمنية والحكومية والأهلية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تسخير وتهيئة كافة الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات لراحة وخدمة ضيوف الرحمن.
وثمن سموه دور المرأة في أعمال الحج والتميز في استقبال الحجاج عبر كاونترات الجوازات، والتعامل مع الزائرات وإدارة الحشود في المسجد النبوي.
وحث سموه كافة الجهات المعنية بالحج في مواصلة الجهود في أعمال الحج بالموسم الثاني وخدمة زوار المسجد النبوي الشريف.

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