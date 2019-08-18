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غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك

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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

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جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

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نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمير القصيم يستقبل مدراء الجهات الحكومية ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى

أمير القصيم يستقبل مدراء الجهات الحكومية ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=763910
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الضيافة بديوان أمارة المنطقة اليوم، مدراء الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة, ومدراء الإدارات والأقسام من منسوبي إمارة المنطقة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
وهنأ سموه الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة ـ أيدها الله ـ لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، مثنياً سموه على النجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قدمت عبر كافة الجهات الأمنية والحكومية والأهلية ،التي انعكس من خلالها علواً وشرفاً يقوم به أبناء هذه البلاد المخلصين في كافة القطاعات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مهنئاً سموه القيادة ـ أيدها الله ـ وكل مسؤول ومواطن شارك في تحقيق هذا النجاح العظيم والذي يفتخر ويعتز به كافة أبناء هذا الوطن من المواطنين والمواطنات، مبيناً سموه على أحقية الفخر لما قدم من جهود وانجازات في سهولة تنقلات ضيوف بيت الله الحرام في كافة المشاعر .
وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذه البلاد ستبقى مسخرة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر أبناءها البررة والذين يسعون جاهدين بكافة القطاعات لتقديم أقصى الجهود لخدمتهم بكل يسر وسهولة، مشيراً سموه على أن تلك الجهود التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تحققت بعد توفيق الله سبحانه ثم الاستعداد المبكر والعمل بروح التكاتف والتعاضد بين كافة الجهات لخدمة الحجاج.
وأشار سموه إلى أنه متى ما تكاتف الجميع بتحمل مسؤولياته فلا خوف على هذا الوطن وأن أبناءه هم عيونه الحافظين له بعد الله سبحانه وتعالى، مؤكداً للجميع على أهمية مضاعفة الجهود لمزيد من العمل والإنجاز وابراء الذمة وقضاء حوائج الناس، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يتقبل سبحانه من الحجاج حجهم وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وان يعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني .

 

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