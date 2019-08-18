الاتصالات السعودية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بالخرج

المناطق - الخرج

نظمت الإتصالات السعودية بمحافظة الخرج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحي المبارك بحضور الأستاذ هديان الدوسري مدير تشغيل خدمات العملاء بمحافظات الرياض ومدراء الأقسام والموظفين ،وتخلل الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.

حيث تحرص الإتصالات السعودية على تنظيم مثل هذا الاحتفالات دعما لمبدأ الترابط بين منسوبيها ونشر روح الألفة والمحبة.

من جانبه اعتبر الأستاذ هديان الدوسري مدير تشغيل خدمات العملاء بمحافظات الرياض أن هذه الاحتفالات و اللقاءات هي إحدى الاستراتيجيات لتعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل بين الموظفين ونشر روح الألفة والمحبة بينهم، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الشركة وأهدافها المستقبلية.