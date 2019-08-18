“سعود الطبية” تعايد منسوبيها وتهنئ المشاركين في موسم الحج

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وجه المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي شكره وتقديره لمنسوبي المدينة المشاركين في موسم حج 1440هـ والذي تكلل ولله الحمد بالنجاح، بعد توفيق الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة التي حرصت على توفير كافة الخدمات بما في ذلك الخدمات الصحية، حيث بذلوا جهودًا كبيرة في نجاح تقديم تلك الخدمات.

كما هنأ د.العنزي على هامش حفل المعايدة ، وزارة الصحة على نجاح خدماتها، ولحصولها على إشادة منظمة الصحة العالمية، وذلك لمرور موسم الحج دون الإبلاغ عن أي حدث من أحداث الصحة العامة أو تفشٍ للأمراض بين الحجاج.

وبين د.العنزي بأن هذه المناسبة يجب أن تستغل في تذكير كافة المنسوبين في المدينة بدورهم الرئيسي في رعاية المريض وخدمته وجعله من أولوياتهم مهما كانت الظروف، وتقديم الخدمة له على أكمل وجه، داعيًا إياهم بمضاعفة جهودهم في خدمته بما يضمن الحصول على رضاه التام.

وختم د.العنزي تصريحه، حاثًا منسوبي المدينة الطبية على بذل أقصى الجهود في سبيل مواصلة مسيرة التنمية الصحية لمدينة الملك سعود الطبية.