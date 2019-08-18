احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد
منطقة القصيم
 غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار
منطقة القصيم
 جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
منطقة تبوك
 نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 “سعود الطبية” تعايد منسوبيها وتهنئ المشاركين في موسم الحج
منطقة الرياض
 الاتصالات السعودية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بالخرج
منطقة الرياض
 أمير القصيم يستقبل مدراء الجهات الحكومية ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
 أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 وزير الثقافة يوجه بتأسيس “أكاديميات الفنون”
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من منسوبي إمارة المنطقة
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

منطقة القصيم
غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك

غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

منطقة القصيم
جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

منطقة تبوك

نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=763922
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاستقبال في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومدراء العموم ومدراء الإدارات وموظفي الإمارة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة, منوهاً بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بجهود الجهات المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من رجال أمن وجهات خدمية وتطوعية وإرشادية التي أدت واجباتها على أكمل وجه وتوجت هذه الجهود بنجاح مشهود .
وحث موظفي الإمارة على مخافة الله في السر والعلن, مؤكداً أهمية سرعة إنجاز المعاملات وخدمة المواطنين وأداء الأمانة والقيام بالواجبات المناطة بكل موظف بكل إخلاص, مشدداً سموه بأن لا تهاون في كل ما يحقق للوطن والمواطن النماء والخير.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ, ووكيل إمارة منطقة حائل للشئون الأمنية سعد العنقري, ووكيل الإمارة المساعد مطلق العتيبي وعدد من المسؤولين

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل مدراء الجهات الحكومية ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى

أمير القصيم يستقبل مدراء الجهات الحكومية ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى
أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة

أمير منطقة ‫المدينة المنورة‬ بالنيابة يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة
أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*