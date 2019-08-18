نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاستقبال في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومدراء العموم ومدراء الإدارات وموظفي الإمارة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة, منوهاً بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بجهود الجهات المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من رجال أمن وجهات خدمية وتطوعية وإرشادية التي أدت واجباتها على أكمل وجه وتوجت هذه الجهود بنجاح مشهود .

وحث موظفي الإمارة على مخافة الله في السر والعلن, مؤكداً أهمية سرعة إنجاز المعاملات وخدمة المواطنين وأداء الأمانة والقيام بالواجبات المناطة بكل موظف بكل إخلاص, مشدداً سموه بأن لا تهاون في كل ما يحقق للوطن والمواطن النماء والخير.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ, ووكيل إمارة منطقة حائل للشئون الأمنية سعد العنقري, ووكيل الإمارة المساعد مطلق العتيبي وعدد من المسؤولين