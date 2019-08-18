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جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=763925
المناطق - تبوك
أقام جمرك حالة عمار بمنطقة تبوك اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير جمرك المنفذ محمد بن علي القيسي وذلك في مقر الإدارة بالمنفذ.
ونقل مدير جمرك حالة عمار للموظفين تهاني وتبريكات معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما رفع بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة تبوك مقدمًا التهنئة على نجاح موسم حج هذا العام ولمنسوبي الإدارة.
وأكد ضرورة مضاعفة الجهود وتجويد الأداء وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة مشيرًا إلى حرص الإدارة على تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبات المباركة التي تقوي أواصر الإخاء والتواصل بين الجميع وتحفزهم للمزيد من بذل العمل والجهد لخدمة الدين والوطن متطلعًا لمزيد من العطاءات والإنتاجية المثمرة التي تعزز أداء الإدارة وفق أعلى المستويات ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المسلمين باليمن والبركات.

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