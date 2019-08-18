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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

منطقة القصيم
جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

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منطقة الرياض

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار
http://almnatiq.net/?p=763931

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة , اليوم , الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بفضيلة الشيخ الطيار , مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في نشر وتطبيق المنهج السليم والذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عبر تعزيز الوسطية والاعتدال والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والإستقرار

من جانبه قدم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء هذه المنطقة , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير

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