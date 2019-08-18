غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك

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هنأ رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الحميد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم حج 1440هـ الذي أبرز حجم الجهود المبذولة والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيداً بالدور الكبير لقطاعات المنطقة المشاركة والمساهمة بشكلٍ فعّال في أعمال موسم هذا العام.

كان ذلك خلال حفل معايدة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440هـ وحضره جمع غفير من أعيان ورجال أعمال المنطقة ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالمناشط والفعاليات بالقصيم.

كما وتطرق الحميد إلى الخطط المستقبلية للغرفة لتنمية استثمار المنطقة بما يسهم في تنفيذ البرامج والفعاليات التي تخدم بشكلٍ خاص مدينة بريدة وبشكلٍ عام منطقة القصيم وتضمن مخرجات نوعية لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

من جهته رحب أمين عام الغرفة الأستاذ: محمد الحنايا بالحضور الكثيف وملتمساً العذر لمن لم تسمح له ظروفه بالمشاركة، بعد ذلك تم تداول عدد من الأفكار والاطروحات التي تتعلق بتنمية المنطقة.