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أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

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غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك

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أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد
http://almnatiq.net/?p=763938
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم, منصور الرقيبة والفريق المرافق له في تغطية حج هذا العام بعد حصوله على المركز الأول لجائزة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد للحج بمسار أفضل تغطية عبر برنامج سناب شات.

 

وهنأ سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاستقبال منصور الرقيبة على ما تحقق من انجاز، مؤكداً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي ناله أحد أبناء المنطقة والذي يعد خطوة رائعة قدمها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ـ حفظه الله ـ عبر اطلاقه هذه الجائزة , مبيناً سموه على أن هذا التكريم الذي قدم من قبل سموه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهما الله ـ , يعد تشريفاً وتكريماً لكافة أبناء الوطن , مشيراً سموه عن اعتزازه بما حققه شباب الوطن من تغطيات متميزة , مؤكداً سموه على أن مبادرة إمارة منطقة القصيم بإنشاء أول رابطة للتواصل الاجتماعي للإعلام الجديد منذ أربع سنوات يعد فخراً لهذه المنطقة لما حققته من إنجازات متعددة لخدمة الوطن في العديد من المحافل , مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة خدمة هذا الوطن لعكس الصورة المشرفة التي يقدمها لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان.

 

من جانبه عبر منصور الرقيبة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تحفيزه الدائم وتشجيعه لتحقيق أبناء المنطقة المزيد من النجاحات, مشيراً على أن ما يقدمه سموه من تحفيز جعل من المنطقة وأبناءها أكثر عطاء وإبداع, مؤكداً على أن هذه الجائزة ما كانت لولا توفيق الله سبحانه ثم وقوف كاف الزملاء في رابطة التواصل الاجتماعي.

حضر اللقاء المشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بإمارة المنطقة سويلم العنزي.

 

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