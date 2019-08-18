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أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

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أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين
http://almnatiq.net/?p=763943
الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أن شباب المملكة قادرون على تحقيق المنجزات على كافة الأصعدة، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود الذي يحظون به، مؤكداً أن القطاع الرياضي شهد قفزاتٍ نوعية، ومنجزات متوالية تتحقق، وأن منظومة الرياضة في المملكة قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بالشاب خالد بن عمر الغامدي، بمناسبة تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو للناشئين في مسابقة الثماني كرات، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد).
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة –أعزها الله- من دعمٍ واهتمام لفئة الشباب، وما وفرته وسخرته من إمكانيات بشرية ومادية لتطوير القطاع الرياضي، والمنافسة ورفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل، مشيراً سموه إلى أن اهتمام والدي خالد، وحرصهم على صقل موهبته وتنميتها، هو أحد العوامل التي أسهمت في أن يحقق هذه المنجزات، مشدداً على أهمية المواصلة والاستمرار في تطوير قدراته، ومشاركته في مختلف البطولات، متمنياً سموه له مزيداً من النجاحات.
من جهته عبر الشاب خالد الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على اللفتة الكريمة والكلمات التوجيهية التي تفضل بها سموه، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لأبنائها الرياضيين خلف المنجزات التي تتحقق.
من جهته رفع عمر الغامدي والد الكابتن خالد شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المشجعة للابن خالد، والتي هي وسام شرف يعتز به، ودافع له لتطوير مهاراته وبذل المزيد، لمواصلة العمل، ورفع اسم المملكة في كافة المناسبات والبطولات التي يشترك بها، مبيناً أن هذه اللفة الكريمة غير مستغربة من قيادة تحرص دائماً على تشجيع أبنائها ودفعهم لبذل المزيد.

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