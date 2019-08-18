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الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=763949
المناطق - الجبيل الصناعية

أقامت الهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمبنى الهيئة الملكية وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالإنابة المهندس عدنان بن عايش العلوني وبحضور مديري العموم ومدراء الإدارات وجمعاً كبيراً من الموظفين.

حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجميلة وسط أجواء من الألفة والفرح  والسرور والذي يعبر عن عمق التلاحم والمودة التي يتسم بها موظفي الهيئة الملكية بالجبيل.

 

هذا وقامت إدارة الاتصال والإعلام بمعايدة موظفين الإدارات المناوبة في إجازة عيد الأضحى المبارك في مواقع عملهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تحرص على إقامة مثل هذه المناسبات لمنسوبيها بهدف تأصيل وتوثيق العلاقة بين كافة موظفيها من خلال اللقاءات الودية التي تعزز وتحقق الترابط الأخوي بينهم.

 

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