احدث الأخبار

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
أبرز المواد
 نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة
المنطقة الشرقية
 “التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد
منطقة القصيم
 غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار
منطقة القصيم
 جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
منطقة تبوك
 نائب أمير حائل يستقبل وكلاء الإمارة ومنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

أبرز المواد
نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

المنطقة الشرقية
“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

أبرز المواد
أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة

أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة

أبرز المواد

محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”

محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”
http://almnatiq.net/?p=763956
المناطق - الأحساء

عزى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، اليوم (الأحد)، أسرة بوخمسين، في وفاة الشيخ حسن بن باقر بوخمسين، مساعد قاضي الأوقاف والمواريث بالأحساء سابقاً.
وذلك في مجلس “المحميدية” بالهفوف، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مجلس الأسرة أبناء وأشقاء المرحوم وذويه، وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبرت أسرة بوخمسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة الفقيد، مؤكدين أن مشاركته لأبنائه المواطنين مناسباتهم أمر غير مستغرب.

 

روابط ذات صلة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة
الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*