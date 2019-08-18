محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”

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عزى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، اليوم (الأحد)، أسرة بوخمسين، في وفاة الشيخ حسن بن باقر بوخمسين، مساعد قاضي الأوقاف والمواريث بالأحساء سابقاً.

وذلك في مجلس “المحميدية” بالهفوف، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مجلس الأسرة أبناء وأشقاء المرحوم وذويه، وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبرت أسرة بوخمسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة الفقيد، مؤكدين أن مشاركته لأبنائه المواطنين مناسباتهم أمر غير مستغرب.