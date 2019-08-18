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نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

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نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة
http://almnatiq.net/?p=763966
المناطق - الدمام

وصل إلي ارض الوطن نادي النجوم بعد معسكرة الثاني بالجمهورية المصرية العربية الذي بدأ من 23 من شهر ذي الحجة 1440 هـ الماضي ، كان النجوم قد أنهى معسكره يوم الثلاثاء الموافق 12 / 12 / 1440 هـ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد ، حيث بدأ تدريباته مباشرة بفترتين تدريبية ” صباحية – مسائية ” بقيادة المدرب البرازيلي كلاوديو روبرتو بتواجد اللاعبين والطاقم الإداري وأعضاء مجلس الإدارة ، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنجوم لمواجهة نظيره نادي جدة يوم الثلاثاء القادم ، ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين  للدرجة الأولى للعام 2019 / 2020 م .

 

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