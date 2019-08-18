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جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=763978
المناطق - وكالات

رفضت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية اليوم (الأحد) طلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد إلى مغادرة مياهها الإقليمية، موضحة أن العقوبات الأميركية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.
وقالت سلطات جبل طارق في بيان: «بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة»، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.
ومن جانبه، قال قائد في القوات البحرية الإيرانية اليوم إن بلاده مستعدة لإرسال أسطولها البحري لمرافقة الناقلة أدريان داريا 1 (غريس 1 سابقاً) التي لا تزال في جبل طارق حالياً.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن الأميرال البحري حسين خانزادي قوله «عهد الكر والفر ولى… إذا طلبت السلطات العليا من البحرية فنحن مستعدون لمرافقة الناقلة أدريان».
وأظهرت لقطات صورتها «رويترز» للناقلة الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق أنها رفعت العلم الإيراني وأصبحت تحمل اسماً جديداً على جانبها.
وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني وعلى هيكلها اسمها الجديد (أدريان داريا 1) بعد أن أزالت اسمها السابق (غريس 1)، لكن مرساة الناقلة لا تزال بالمياه.
وكانت «غريس 1» ترفع علم بنما في الأصل لكن سلطات الملاحة البحرية في تلك الدولة قالت في يوليو (تموز) إنها رفعت السفينة من سجلاتها بعد تحذير أشار إلى أنها تشارك في أنشطة تمويل للإرهاب أو مرتبطة بها.
وتسبب احتجاز «غريس 1» في تبعات منها احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد ذلك بأسبوعين مما زاد من التوتر في الممر الملاحي الدولي الحيوي لشحن النفط.
ولا تزال طهران تحتجز تلك الناقلة، واسمها ستينا إمبيرو.

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