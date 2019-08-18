احدث الأخبار

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين
أبرز المواد
 جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
أبرز المواد
 نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة
المنطقة الشرقية
 “التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد
منطقة القصيم
 غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار
منطقة القصيم
 جمرك حالة عمار يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
منطقة تبوك
الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

أبرز المواد
جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

أبرز المواد
نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

المنطقة الشرقية
“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

أبرز المواد

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=763981
المناطق - واس

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الإرهابي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون : إن استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف الأهداف الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.

روابط ذات صلة

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها
أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة

أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*