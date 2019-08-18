احدث الأخبار

أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني
أبرز المواد
 الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين
أبرز المواد
 جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
أبرز المواد
 نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة
المنطقة الشرقية
 “التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يعزي أسرة “بوخمسين”
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي الشاب خالد الغامدي بمناسبة تتويجه ببطولة البلياردو للناشئين
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الرقيبة بعد تحقيقه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد
منطقة القصيم
 غرفة القصيم تقيم حفل معايدة بعيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل عضو لجنة الإفتاء بالمنطقة الشيخ الطيار
منطقة القصيم
أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني

أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني

أبرز المواد
الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

أبرز المواد
جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

أبرز المواد
نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

نادي النجوم يجري تدريباته النهاية قبل مواجهة جدة

المنطقة الشرقية

أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني

أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني
http://almnatiq.net/?p=763984
المناطق - واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير ، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة السودانية الخرطوم ، لحضور توقيع الاتفاق التاريخي.
وبحث العثيمين مع الوزير الجبير ، القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما التقى أمين منظمة التعاون الإسلامي ، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان.
إلى ذلك اجتمع العثيمين ، بوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، وبحث معه الأوضاع الثنائية.

روابط ذات صلة

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين

الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الحوثيين
جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق ترفض طلب واشنطن احتجاز الناقلة الإيرانية
“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

“التعليم” تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها ومنسوباتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*