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اكثر من 750 ألف زائر لموسم الطائف في أول 10 أيام استمتعوا باكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية

اكثر من 750 ألف زائر لموسم الطائف في أول 10 أيام استمتعوا باكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية

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اكثر من 750 ألف زائر لموسم الطائف في أول 10 أيام استمتعوا باكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية

اكثر من 750 ألف زائر لموسم الطائف في أول 10 أيام استمتعوا باكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية
http://almnatiq.net/?p=763996
الطائف - عادل الزهراني
كشفت اللجنة المنظمة لموسم الطائف “مصيف العرب” عن حجم الإقبال الكبير على فعالياتها النوعية، حيث وصل عدد زوار الفعاليات الأربعة الرئيسية؛ أكثر من 750 ألف، خلال أول عشرة أيام فقط، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن أكثر من 70 فعالية نوعية، في 4 مواقع رئيسية هي “سوق عكاظ، مهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، سادة البيد”، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة مثل “ماراثون الألوان والجولات السياحية ومهرجان التسوق”.

ويسعى موسم الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الإستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم تخصيص الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة [email protected] للتفاعل وعرض الاجواء المصاحبة والعديد من الأنشطة والتفاصيل الممتعة، كما يمكن للزوار معرفة ادق تفاصيل الفعاليات ومواعيدها عبر زيارة موقع “مواسم السعودية” الالكتروني saudiseasons.sa.

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