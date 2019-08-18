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مكتبة الملك عبدالعزيز تعايد منسوبيها

مكتبة الملك عبدالعزيز تعايد منسوبيها

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مكتبة الملك عبدالعزيز تعايد منسوبيها

مكتبة الملك عبدالعزيز تعايد منسوبيها
http://almnatiq.net/?p=764002
المناطق - الرياض
أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بفرع المكتبة في خريص.
وجاء ذلك بحضور المشرف العام على المكتبة معالي الاستاذ فيصل بن معمر ونائب المشرف العام الدكتور عبدالكريم الزيد.
وافتتح بن معمر الحفل بكلمة هنأ فيها منسوبي ومنسوبات المكتبة بهذه المناسبة السعيدة، شاكراً الله ثم القيادة الرشيدة على ما تحقق من نجاح لموسم الحج وما وجده حجاج بين الله الحرام من رعاية وعناية أتموا مناسكهم وعادوا الى بلدانهم بكل يسر وطمانينة .
ثم تحدث معاليه عن ما سخرته الدولة أيدها الله من امكانات للمكتبة لتقدم كل ما بوسعها لخدمة قطاع مهم وهو قطاع الثقافة والمعرفة بفئاته العمرية المختلفة موجهاً بتقديم المزيد من الجهد و الخدمات في جميع الوسائل التي تقدمها المكتبة عبر فروعها وحافلاتها المتنقلة ونشاطاتها النسائية والرجالية  .
وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات.

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