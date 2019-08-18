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مدير تعليم تبوك يطلع على خطة توزيع الكتب المدرسية

مدير تعليم تبوك يطلع على خطة توزيع الكتب المدرسية
http://almnatiq.net/?p=764015
المناطق - تبوك
زار المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة مطلعًا على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.
كما تفقد مدير التعليم مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع واستمع خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض وذلك استعداداً للعام الدراسي المقبل.
وحث العُمري الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

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