تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه

المناطق - تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري وحضور المساعدين ومديري الإدارات والأقسام والموظفين وذلك في مسرح الإدارة.

ورفع مدير التعليم في كلمة له التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة تبوك ولمعالي وزير التعليم ولقيادات الوزارة كما قدم التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود وتجويد الأداء وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبات المباركة التي تقوي أواصر الإخاء والتواصل بين الجميع وتحفزهم للمزيد من بذل العمل والجهد لخدمة الدين والوطن متطلعًا لمزيد من العطاءات والإنتاجية المثمرة التي تعزز أداء الإدارة وفق أعلى المستويات بما يخدم العملية التعليمية ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير.

وفي الجانب النسائي شاركت المساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان منسوبات الإدارة حفل المعايدة الذي أقيم في مبنى الإدارات النسائية بحضور مديرات الإدارات والأقسام والمشرفات والإداريات.

ورفعت الشامان التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة داعيةً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المسلمين باليمن والبركات كما قدمت تهنئتها لمنسوبات التعليم.