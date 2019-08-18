الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
http://almnatiq.net/?p=764024
المناطق _ جدة

ودّع فريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، بتقديم الورود ، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد ، أن هذه المبادرة تأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.
فيما أشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً ، لتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن ، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.

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