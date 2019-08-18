صحة نجران تعايد منسوبيها

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صحة نجران تعايد منسوبيها

صحة نجران تعايد منسوبيها
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المناطق _ نجران

أقامت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران صباح اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور نائب مدير عام الشئون الصحية الدكتور إبراهيم بني هميم والمساعدين ومديري الإدارات ومنسوبي صحة المنطقة في مقر المديرية.

وبهذه المناسبة رفع  نائب مدير عام صحة نجران الدكتور بني هميم التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح حج هذا العام 1440هـ. كما قدم  التهنئة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمناسبة ما قام به أبطال الصحة من جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن وخلو حج هذا العام من الامراض الوبائية والمحجرية، مثمناً جهود جميع الزملاء من منسوبي صحة المنطقة المكلفين خلال موسم الحج في جميع المرافق الصحية ومنفذ الوديعة الذي قدم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن من جمهورية اليمن الشقيق والبالغ عددهم (٢٧٠٩٩)  حاج، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وان يديـم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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