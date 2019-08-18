وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
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المناطق _ الرياض

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أن هذه الفعالية أقيمت لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الوزارة و قطاعاتها الأمنية .
هذا وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الوطن و الجميع ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر حفل المعايدة وكلاء الوزارة ومديرو العموم و جمع من منسوبي الوزارة وقطاعاتها من مدنيين وعسكريين.

 

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