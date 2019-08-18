ضيوف خادم الحرمين الشريفين يودعون المدينة المنورة بالدموع

المناطق _ المدينة المنورة

ودع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بعد أدائهم فريضة الحج المدينة المنورة بدموع تشارك فيها الحزن والفرح، فرحاً للقاء الأهل والأحبة بعد رحلة الحج وحزناً على فراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، مقدرين الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج ومثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الحاج نور الدين محمد الطويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي في فرنسا لوكالة الأنباء السعودية: دموعنا في هذه اللحظات مفرحة مبكية لوداع الحرمين الشريفين بعد قضاء أجواء إيمانية في المدينتين المقدستين والمشاعر مع المسلمين من جميع أنحاء العالم ، مشيرًا إلى أن الفضل يعود لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتهيئة هذه الخدمات التي تساعد كل حاج وزائر لأداء نسكه بكل يسر وسهولة .

وشاطره الرأي الدكتور محمد عوض وزير الصحة والإسكان في مصر سابقا وقال : قلوبنا تنفطر في هذه اللحظة لفراق الحرمين الشريفين، وشكرنا وامتناننا لا يكفي لما قدمته لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لأداء فريضة الحج، فللجميع وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير والعرفان.

وأضافت الحاجة مان ماي من كمبوديا : على الرغم من فرحتنا للقاء أهلنا وذوينا وعودتنا إلا أنه في القلب غصة لفراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، سائلة الله أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما قدموه ويقدمونه للعالم الإسلامي، وأن يديم الأمن والأمان لهذا البلد المبارك.