للعام الثاني على التوالي: الدوري السعودي للمحترفين يحمل أسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

المناطق _ الرياض

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الإستعانة بتقنية جديدة، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

ودشن مساء اليوم الأحد، الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، والذي سوف يحمل للعام الثاني على التوالي، أسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله -.

وكشف المسحل في تصريحات تلفزيونية على هامش حفل تدشين الدوري، عن الإستعانة بتقنية crosshairالمتطورة، والتي سوف يتم إستعمالها لرصد حالات التسلل، وتقليل أخطاء الحكام.

وشدد رئيس اتحاد الكرة، على أن المسؤولين بدأوا الإستعداد للموسم الجديد، منذ شهر ونصف تقريبًا، وذلك بتحديث بعض اللوائح.

وأوضح المسحل، أن القيادة الرشيدة والهيئة العامة للرياضة، قامت بدورها على أكمل وجه، والآن حان دور الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة المحترفة.