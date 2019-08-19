غالب يطالب بفسخ العقد مع الفيصلي .. والمدلج 200 ألف ريال كبدل ضرر

المناطق _ الرياض

طلب إبراهيم غالب لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم من فهد المدلج رئيس النادي فسخ عقده، بحجة أنه سيقوم بعملية تنظيف للركبة وعمل تقوية خاصة، حيث سيدخل برنامج تأهيلي لمدة ستة أشهر.

وأشارت مصادربحسب “الرياضية” ، أن غالب أكد لإدارة الفيصلي أنه سيعيد المبلغ الذي تقاضاه بعد توقيعه، إلا أن المدلج طلب مبلغ 200 ألف ريال كبدل ضرر، بحكم أن هناك لاعبين متاحين لم يوقع معهم في تلك الفترة، ولم يجدد للاعبين بسبب توقيعه معه.

هذا ولا تزال المفاوضات بين اللاعب الذي وقع للفريق العنابي 26 يونيو الماضي، مع إدارة النادي جارية حتى الآن.

وكان الفيصلي قد أعلن اليوم، أن اللاعب واصل غيابه عن تدريبات الفريق خلال الأيام الأربعة الماضية.