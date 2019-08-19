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خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت

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خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت
http://almnatiq.net/?p=764068
المناطق _ واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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