الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

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الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة
http://almnatiq.net/?p=764075
المناطق _ صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة شمال محافظة صعدة شمال اليمن.
وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الجيش اليمني سيطر على عدد من المواقع المهمة والإستراتيجية في قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجبل الأسود في باقم، مضيفًا أن عملية السيطرة أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فيما لاذ البقية بالفرار.
وأشارت وكالة (سبأ) أن الجيش اليمني يواصل عملياته في محافظة صعدة لتطهيرها من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.

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