احدث الأخبار

“الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت
أبرز المواد
 غالب يطالب بفسخ العقد مع الفيصلي .. والمدلج 200 ألف ريال كبدل ضرر
أبرز المواد
 الدوري السعودي للمحترفين يحمل أسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 حريق صهريج بنزين وتضرر عدد من السيارات بتبوك
أبرز المواد
 السماح بالسفر لمن هم دون 21 عاما بشروط !
أبرز المواد
 تبوك صاحبة أعلى المعدلات.. والخسائر تتجاوز 18 مليار ريال
أبرز المواد
 ضيوف خادم الحرمين الشريفين يودعون المدينة المنورة بالدموع
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

“الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

أبرز المواد
شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين

شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين

أبرز المواد
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

أبرز المواد
القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل

القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل

أبرز المواد

“الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية

“الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=764081
المناطق _ الرياض

نشرت وزارة الخدمة المدنية توضيحًا لأبرز التساؤلات عن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة إن مقدار العلاوة السنوية يبدأ من ٣٠٠ ريال، ويصل إلى ٦٤٠ ريالاً، وتمت زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.

وأشارت إلى أن العلاوة تُمنح ‏للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا مَن ينخفض مستوى أدائه إلى مُرضٍ فأقل؛ فيوقف منحه العلاوة تحفيزًا له على رفع مستوى أدائه، وتمييزًا للمعلم مرتفع الأداء.

وقالت: “مَن يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ‏ومَن لا يحمل رخصة أو لم يجددها فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها”.

وأكدت أنه عند ‏التسكين على اللائحة الجديدة يُمنح المعلم الذي لا يحمل رخصة متسعًا من الوقت لمدة تصل إلى أربع سنوات للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه.

روابط ذات صلة

شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين

شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة
القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل

القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*