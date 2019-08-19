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سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي

سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي
http://almnatiq.net/?p=764091
المناطق- واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

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