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مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه

مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه

منطقة تبوك
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

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مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه

مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=764104
تبوك - علي العميري
أقام مستشفى الملك خالد بتبوك حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكافة منسوبي المستشفى بحضور مدير المستشفى ا/فهد بن محمد العنزي ورؤساء الأقسام الفنية والطبية وعدد من منسوبي المستشفى .
وقدم العنزي خلال حفل المعايدة الشكر لجميع منسوبي المستشفى على جهودهم المكثفة التي قدموها خلال إجازة العيد.
ونقل العنزي لمنسوبي المستشفى تهاني وتبريكات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتورغرم الله الغامدي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما رفع مدير المستشفى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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