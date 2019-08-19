دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد

المناطق - وكالات

كشفت دراسة أسترالية، أن تناول 500 مليجرام يومياً من مضادات الأكسدة التي تُسمّى «فلافونويد» يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بشكل كبير.

وأكدت الدراسة التي اعتمدت على مشاركة 50 ألف شخص لمدة 20 عامًا، أن هذه المغذيات تبطئ ظهور التجاعيد.

ويمكنك الحصول على هذه الكمية يومياً من «الفلافونويد» عن طريق تناول: كوب من الشاي الأخضر، أو حبة تفاح، أو حبة برتقال، أو 100 جرام من التوت الأزرق، أو 100 جرام من البروكلي.

وحثت الدراسة على تنويع مصادر «الفلافونويد» للحصول على توليفات متعددة من هذه المغذيات.

ولاحظ فريق البحث أن الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول يساعد كثيراً على خفض التهابات الجسم.