احدث الأخبار

دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة الرياض
 مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه
منطقة تبوك
 سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير
أبرز المواد
 شرطة منطقة جازان تتابع قضية المرأة التي تعرضت لاعتداء من شابين في حديقة بمحافظة العيدابي
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تحدد مقدار العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 شاهد| موكب مهيب داخل المسجد الحرام لجثامين حجاج متوفين
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة صعـدة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري إتصالاً هاتفيًا بأمير الكويت
أبرز المواد
دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد

دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد

أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة

وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة

منطقة الرياض
مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه

مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه

منطقة تبوك
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أبرز المواد

دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد

http://almnatiq.net/?p=764113
المناطق - وكالات

كشفت دراسة أسترالية، أن تناول 500 مليجرام يومياً من مضادات الأكسدة التي تُسمّى «فلافونويد» يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بشكل كبير.

وأكدت الدراسة التي اعتمدت على مشاركة 50 ألف شخص لمدة 20 عامًا، أن هذه المغذيات تبطئ ظهور التجاعيد.

ويمكنك الحصول على هذه الكمية يومياً من «الفلافونويد» عن طريق تناول: كوب من الشاي الأخضر، أو حبة تفاح، أو حبة برتقال، أو 100 جرام من التوت الأزرق، أو 100 جرام من البروكلي.

وحثت الدراسة على تنويع مصادر «الفلافونويد» للحصول على توليفات متعددة من هذه المغذيات.

ولاحظ فريق البحث أن الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول يساعد كثيراً على خفض التهابات الجسم.

روابط ذات صلة

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي

سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي
سمو ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

سمو ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*