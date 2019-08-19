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فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني
http://almnatiq.net/?p=764116
المناطق - وكالات

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف مساء اليوم في مستهل مبارياتهما ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
وأحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 23 بضربة رأس رائعة، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 56.
ويطمح أتلتيكو الذي يمتلك عشرة ألقاب في المسابقة، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ خمسة مواسم.

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