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الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=764118
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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