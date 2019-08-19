15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي خلال موسم الحج

المناطق - الرياض

تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وأفادت الوزارة عبر انفوغرافيك إحصائي أن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة أجرى عمليات الغسيل الكلوي لنحو 1591 حاجا وحاجة من مختلف الجنسيات.

وفي إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من 15480 حاجا وحاجة، فيما أجرى المستشفى 326 عملية للحجاج.

وقدم المستشفى العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج اشتملت على المناظير وإجراءات القسطرة والإشاعات والمختبرات وقدم الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن.