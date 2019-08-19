احدث الأخبار

الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة
أبرز المواد
 “التمزق العظيم” سيدمر الكون بما فيه
أبرز المواد
 الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
أبرز المواد
 فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي خلال موسم الحج
أبرز المواد
 دراسة: أطعمة تحمي من السرطان وتبطئ ظهور التجاعيد
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة الرياض
 مشتشفى الملك خالد بتبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيه
منطقة تبوك
 سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يجري إتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير
أبرز المواد
 شرطة منطقة جازان تتابع قضية المرأة التي تعرضت لاعتداء من شابين في حديقة بمحافظة العيدابي
أبرز المواد
الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة

الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة

أبرز المواد
“التمزق العظيم” سيدمر الكون بما فيه

“التمزق العظيم” سيدمر الكون بما فيه

أبرز المواد
الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

أبرز المواد
فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

أبرز المواد

الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة

الجيش الليبي: أحبطنا إنشاء قاعدة جوية تركية في مصراتة
http://almnatiq.net/?p=764129
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية.

وأوضح المسماري وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، أن الضربة النوعية “منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية”.

وذكر أن العملية العسكرية “الاستراتيجية” استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، حيث تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.

وكان المطار يستخدم أصلا كمرفق تدريب لطلبة الكلية الجوية، لكن جرى تحويله لمطار مدني لخدمة سكان الغرب الليبي.

وبعد عام 2014، بدأت الميليشيات في تحويل المطار من مرفق مدني إلى مطار عسكري لتلقي شحنات السلاح من الخارج.

وقال المسماري إنه “بحسب الاتفاقيات الدولية، فإن أي منشأة تخرج من الاستخدام المدني الى الاستخدام العسكري، فإن الحماية القانونية تسقط عنها”.

وإلى جانب حرمان الميليشيات من إمدادت الأسلحة التركية، فإن استهداف المطار أوصل “الرسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابيين في قطر وتركيا”، بأن ما يعتبرونه “خطا أحمر أصبح قيد الاستهداف” من الجيش الوطني الليبي.

روابط ذات صلة

“التمزق العظيم” سيدمر الكون بما فيه

“التمزق العظيم” سيدمر الكون بما فيه
الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الطقس: الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فوز أتليتكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*