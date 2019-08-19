تركيا تحتجز مئات المهاجرين إلى جزيرة يونانية

المناطق - وكالات

قال مسؤولون الأحد إن السلطات التركية احتجزت 330 مهاجرا، كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأضاف أن المهاجرين الذين احتجزوا جاؤوا من أفغانستان وسوريا وإيران والعراق، مشيرا إلى أن أعداد من يحاولون العبور إلى ليسبوس زادت في الآونة الأخيرة، وأن 699 شخصا احتجزوا منذ العاشر من أغسطس الجاري.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أعداد من يصلون لدول الاتحاد الأوروبي من البحر المتوسط، بما يشمل مهاجرين يقطعون رحلة أخطر وأطول من شمال أفريقيا لإيطاليا، بلغت 172301 في 2017، انخفاضا من 362753 في 2016، وما يفوق المليون في 2015.

وتناقص العدد بشكل حاد منذ 2015، بعد أن بدأت تركيا تشديد الرقابة على المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا عبر أراضيها، مقابل مساعدات حجمها 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، وتعهدات بتخفيف القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول أوروبا للأتراك.

لكن لا يزال الكثيرون يحاولون القيام بالرحلة القصيرة المحفوفة بالمخاطر، لتبقى بذلك تركيا إحدى نقاط انطلاق المهاجرين الرئيسية نحو أوروبا.