بلومبيرج: أسوأ أداء شهري للأسهم القطرية منذ 2017 .. وتتجه للأسوأ

المناطق - الرياض

أكدت وكالة “بلومبيرج”، أن مؤشر الأسهم القطرية لا يزال يسجل واحدا من أسوأ أسواق الأسهم أداء في العالم هذا الشهر، وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة.

وقالت عبير أبو عمر محللة أسواق الأسهم، إن سوق الأسهم القطرية سجلت انخفاضا هو الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2017، وإنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء لشهر آب (أغسطس) منذ 2008، مشيرة إلى أن بعض رؤوس الأموال في قطر قد يتم تداولها في أسواق أخرى في المنطقة.

وأضافت أبو عمر، “سوق الأسهم في قطر متجهة إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة، من المحتمل أن هناك أشياء يتم تصحيحها، لكن الصورة قاتمة جدا”.

وخسرت الأسهم القطرية 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي، في خضم التعرض لضغوط بيع في طائفة من الأصول الأكثر مخاطرة وبحثا عن ملاذات آمنة مثل أذون الخزانة الأمريكية.

إلى ذلك تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما صعدت السوق المصرية بدعم مشتريات الأجانب والعرب.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 في المائة إلى 5039 نقطة، بسبب هبوط قطاعي العقارات والبنوك. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 في المائة. وتصدر الأسهم الخاسرة سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 10 في المائة، بينما تصدر الأسهم الرابحة سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 12.35 في المائة. وهبط سهم الدار العقارية 0.9 في المائة، ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 0.24 في المائة.