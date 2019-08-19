بلومبيرج: أسوأ أداء شهري للأسهم القطرية منذ 2017 .. وتتجه للأسوأ

بلومبيرج: أسوأ أداء شهري للأسهم القطرية منذ 2017 .. وتتجه للأسوأ

أبرز المواد
بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني

بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني

أبرز المواد
هذه الأطعمة “خطيرة جدا” على الإفطار.. لا تتناولها

هذه الأطعمة “خطيرة جدا” على الإفطار.. لا تتناولها

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد

بلومبيرج: أسوأ أداء شهري للأسهم القطرية منذ 2017 .. وتتجه للأسوأ

http://almnatiq.net/?p=764153
المناطق - الرياض

أكدت وكالة “بلومبيرج”، أن مؤشر الأسهم القطرية لا يزال يسجل واحدا من أسوأ أسواق الأسهم أداء في العالم هذا الشهر، وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة.
وقالت عبير أبو عمر محللة أسواق الأسهم، إن سوق الأسهم القطرية سجلت انخفاضا هو الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2017، وإنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء لشهر آب (أغسطس) منذ 2008، مشيرة إلى أن بعض رؤوس الأموال في قطر قد يتم تداولها في أسواق أخرى في المنطقة.
وأضافت أبو عمر، “سوق الأسهم في قطر متجهة إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة، من المحتمل أن هناك أشياء يتم تصحيحها، لكن الصورة قاتمة جدا”.
وخسرت الأسهم القطرية 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي، في خضم التعرض لضغوط بيع في طائفة من الأصول الأكثر مخاطرة وبحثا عن ملاذات آمنة مثل أذون الخزانة الأمريكية.
إلى ذلك تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما صعدت السوق المصرية بدعم مشتريات الأجانب والعرب.
ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 في المائة إلى 5039 نقطة، بسبب هبوط قطاعي العقارات والبنوك. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 في المائة. وتصدر الأسهم الخاسرة سهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 10 في المائة، بينما تصدر الأسهم الرابحة سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 12.35 في المائة. وهبط سهم الدار العقارية 0.9 في المائة، ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 0.24 في المائة.

روابط ذات صلة

بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني

بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني
هذه الأطعمة “خطيرة جدا” على الإفطار.. لا تتناولها

هذه الأطعمة “خطيرة جدا” على الإفطار.. لا تتناولها
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*