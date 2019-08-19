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أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي

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أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=764159
المناطق - وكالات

تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية ،صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1507.11 دولاراً أمريكياً .
وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 % إلى 1515.70 دولاراً أمريكياً وذلك بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتغافي سوق الأسهم ، مشيرة إلى احتمال تبني بنوك مركزية كبرى حول العالم للمزيد من إجراءات التحفيز تهدئةً للمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وفيما يتصل بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % الي 16.99 دولاراً أمريكياً .

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