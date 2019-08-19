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الهلال الأحمر يباشر حادث لحافلة حجاج بالرياض وينقل حالتين

الهلال الأحمر يباشر حادث لحافلة حجاج بالرياض وينقل حالتين
http://almnatiq.net/?p=764177
المناطق - الرياض

باشرت الفرق الاسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث سير لحافلة حجاج من الجنسية الروسية بالرياض، نتج عنه ستة إصابات وحالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل تلقت غرف العمليات بلاغ بوجود حادث سير لحافلة حجاج على طريق السريع مخرج (37) عند الساعة الثالثة وستة دقائق فجر يوم الأثنين وتم توجيه خمس فرق اسعافيه عنايات مع القيادة الميدانية ووصلت للموقع خلال احدى عشر دقيقة حيث كانت هناك ستة إصابات منها حالتين حرجه تم نقلها لمستشفى الملك خالد الجامعي فيما رفضت حالتين النقل وحالة وفاة.

 

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