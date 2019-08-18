مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين

الجوف - محمد الحسن

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي أن مهنة التعليم تعد أنبل وأشرف مهنة وأسمى رسالة، “لأنها رسالة الأنبياء الذين بعثوا لتعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم، وهي من تصنع الأجيال”.

وأضاف في اللقاء المفتوح مع المعلمين الجدد ضمن برنامج تهيئة

المعلمين الجدد الذي نظمه مكتب التعليم بسكاكا “بنين” صباح اليوم،

“من خلال التعليم نستطيع أن نبني الإنسان وننمي المكان، ويحق لنا بالتعليم أن نفتخر وأن نعتز لأننا ننتمي إلى مهنة التعليم، فأنتم صانعي جيل المستقبل، للمساهم في بناء الوطن”.

وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أولت التعليم اهتماماً كبيراً، “فأنشأت المدارس والجامعات في جميع مناطق المملكة والمحافظات والقرى نشراً للتعليم والاستفادة من العنصر البشري والاستثمار فيه، فبلادنا تتطلع إلى تأسيس مجتمع معرفي منافس، فهي تدرك أهمية التعليم وتطويره”.

وأشار الغامدي إلى أن المعلم هو من يبني شخصية الإنسان منذ المرحلة

الابتدائية مروراً بالمرحلة المتوسطة حتى المرحلة الثانوية، “فإذا كان هناك جيل قادم وتشكل بقيم معينة، فيجب أن يواكب القرن الحادي والعشرين متوافقاً بالقيم التي تنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية”.

وبين الغامدي أن المعلم الناجح هو من يتحلى بصفات إيمانية وقيم

إسلامية من أبرزها الإخلاص بالعمل لله سبحانه وتعالى، وأن يتحلى بالصدق مع الطلاب، فهو يزيد احترم المعلم للطالب وللمجتمع.

وزاد: “هناك قيمة أخرى ليست أقل أهمية من هذه القيم إلا وهي

قيمة الأمانة، فأنتم مؤتمنون على أغلى ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو عقل الإنسان، وهناك قيمه أخرى وهي قيمة العدل، فيجب العدل بين الطلاب خلال الدرس وخلال توزيع الدرجات في الأسئلة، وهناك قيمة مهمة وهي قيمة الصبر، فمهنة التعليم تصنف بأنها من المهن الشاقة، لذلك يجب على المعلم التحلي بالصبر، ومن القيم المهمة أيضاً قيمة

التواضع والرحمة، كما إن للمظهر العام والباقة بالحديث مكانة مهمة لدى المتعلم، فيجب التحلي بها”.

وأوضح أن على المعلم الجديد الإلمام بطرق وأساليب التخطيط، “لأن

التخطيط هو الطريق المؤدي إلى النجاح، ويعطي المعلم الثقة ويفرض على المتعلم احترامه، كما يجب على المعلم الإلمام بطرق وأساليب التقويم، وأن يساعد الطالب على تقويم نفسه بالبحث والتقصي، فنحن نتطلع إلى أن يكون الطالب مبتكراً مبدعاً باحثاً عن المعلومة” .