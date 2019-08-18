احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر يباشر حادث لحافلة حجاج بالرياض وينقل حالتين
أبرز المواد
 ترمب: إيران ترغب بالمحادثات لكن لا تعرف كيف
أبرز المواد
 صراع أجنحة نظام إيران.. تبادل شتائم وتهديد بنشر فضائح
أبرز المواد
 الناقلة الإيرانية تتجه نحو اليونان… وطهران تحذّر واشنطن من احتجازها
أبرز المواد
 المرصد السوري: طائرات النظام السوري تشن غارات بأرياف إدلب وحماة واللاذقية
أبرز المواد
 ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 صعدة.. الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من قبضة الحوثيين
أبرز المواد
 بلومبيرج: أسوأ أداء شهري للأسهم القطرية منذ 2017 .. وتتجه للأسوأ
أبرز المواد
 بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني
أبرز المواد
 هذه الأطعمة “خطيرة جدا” على الإفطار.. لا تتناولها
أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين

مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين

منطقة الجوف
الهلال الأحمر يباشر حادث لحافلة حجاج بالرياض وينقل حالتين

الهلال الأحمر يباشر حادث لحافلة حجاج بالرياض وينقل حالتين

أبرز المواد
ترمب: إيران ترغب بالمحادثات لكن لا تعرف كيف

ترمب: إيران ترغب بالمحادثات لكن لا تعرف كيف

أبرز المواد
صراع أجنحة نظام إيران.. تبادل شتائم وتهديد بنشر فضائح

صراع أجنحة نظام إيران.. تبادل شتائم وتهديد بنشر فضائح

أبرز المواد

مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين

مدير “تعليم الجوف” للمعلمين الجدد: نريد جيلاً يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين
http://almnatiq.net/?p=764181
الجوف - محمد الحسن

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي أن مهنة التعليم تعد أنبل وأشرف مهنة وأسمى رسالة، “لأنها رسالة الأنبياء الذين بعثوا لتعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم، وهي من تصنع الأجيال”.
وأضاف في اللقاء المفتوح مع المعلمين الجدد ضمن برنامج تهيئة
المعلمين الجدد الذي نظمه مكتب التعليم بسكاكا “بنين” صباح اليوم،
“من خلال التعليم نستطيع أن نبني الإنسان وننمي المكان، ويحق لنا بالتعليم أن نفتخر وأن نعتز لأننا ننتمي إلى مهنة التعليم، فأنتم صانعي جيل المستقبل، للمساهم في بناء الوطن”.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أولت التعليم اهتماماً كبيراً، “فأنشأت المدارس والجامعات في جميع مناطق المملكة والمحافظات والقرى نشراً للتعليم والاستفادة من العنصر البشري والاستثمار فيه، فبلادنا تتطلع إلى تأسيس مجتمع معرفي منافس، فهي تدرك أهمية التعليم وتطويره”.
وأشار الغامدي إلى أن المعلم هو من يبني شخصية الإنسان منذ المرحلة
الابتدائية مروراً بالمرحلة المتوسطة حتى المرحلة الثانوية، “فإذا كان هناك جيل قادم وتشكل بقيم معينة، فيجب أن يواكب القرن الحادي والعشرين متوافقاً بالقيم التي تنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية”.
وبين الغامدي أن المعلم الناجح هو من يتحلى بصفات إيمانية وقيم
إسلامية من أبرزها الإخلاص بالعمل لله سبحانه وتعالى، وأن يتحلى بالصدق مع الطلاب، فهو يزيد احترم المعلم للطالب وللمجتمع.

وزاد: “هناك قيمة أخرى ليست أقل أهمية من هذه القيم إلا وهي
قيمة الأمانة، فأنتم مؤتمنون على أغلى ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو عقل الإنسان، وهناك قيمه أخرى وهي قيمة العدل، فيجب العدل بين الطلاب خلال الدرس وخلال توزيع الدرجات في الأسئلة، وهناك قيمة مهمة وهي قيمة الصبر، فمهنة التعليم تصنف بأنها من المهن الشاقة، لذلك يجب على المعلم التحلي بالصبر، ومن القيم المهمة أيضاً قيمة
التواضع والرحمة، كما إن للمظهر العام والباقة بالحديث مكانة مهمة لدى المتعلم، فيجب التحلي بها”.
وأوضح أن على المعلم الجديد الإلمام بطرق وأساليب التخطيط، “لأن
التخطيط هو الطريق المؤدي إلى النجاح، ويعطي المعلم الثقة ويفرض على المتعلم احترامه، كما يجب على المعلم الإلمام بطرق وأساليب التقويم، وأن يساعد الطالب على تقويم نفسه بالبحث والتقصي، فنحن نتطلع إلى أن يكون الطالب مبتكراً مبدعاً باحثاً عن المعلومة” .

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها
مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع ضيوف الرحمن بالكتب والهدايا

مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع ضيوف الرحمن بالكتب والهدايا
دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*