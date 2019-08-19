أمير الجوف يستقبل موظفي الإمارة ويبادلهم التهاني بعيد الأضحى المبارك

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم، وكلاء وموظفين الإمارة.

وبادلهم سموه خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك, داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يردهم لديارهم سالمين.

وثمّن سموه الجهود التي يقوم بها موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً سموه إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، التي تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر, حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.