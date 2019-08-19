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شرطة القصيم: العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال في بريدة

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شرطة القصيم: العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال في بريدة

شرطة القصيم: العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال في بريدة
http://almnatiq.net/?p=764219
المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى ، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة ، مواطنة في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليها ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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