شرطة القصيم: العثور على الطفل الرضيع المفقود وإعادته لمستشفى الولادة والأطفال في بريدة

المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى ، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة ، مواطنة في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليها ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.