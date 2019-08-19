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أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

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أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=764225
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بديوان الإمارة منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة حيث تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الاضحى المبارك وبادلهم سمو أمير منطقة تبوك التهنئة وتمنى  سموه للجميع التوفيق الدائم وان يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير . مشيدا سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام والجهود التي تقدمها القياده الرشيدة لخدمة ضيوف بيت لله الحرام من خلال الخدمات التي قدمت عبر كافة الجهات . داعيا الله ان يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها  في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله ..

 

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