فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

نجح فريق طبي بقسم العظام في مستشفى وادي الدواسر العام بتثبيت كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وتصليح أوتار الفرد لمصاب في حادث مروري ، حيث كان يعانى من كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وقطع بأوتار الفرد وقصور بالدورة الدموية نتيجة قطع بالشرايين والأعصاب.

وقد أعد الفريق الطبي ، خطة لإجراء عملية جراحية تمثلت في تثبيت الكسر بأسلاك مع تصليح أوتار الفرد كما تم عمل استكشاف الشريان والعصب .

وبعد المتابعة العلاجية المستمرة تم بحمد الله عودة حركة الأصابع الى طبيعتها والآن المريض بحالة جيدة ومستقرة بفضل من الله .

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للمتابعة المستمرة من صحة الرياض للمستشفيات خارج مدينة الرياض ، ودعمها بالكوادر المتخصصة ، لمواجهة مثل هذه الحالات ، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري .