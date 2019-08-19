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فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

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فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=764230
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

نجح  فريق طبي بقسم العظام في مستشفى وادي الدواسر العام بتثبيت كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وتصليح أوتار الفرد لمصاب في حادث مروري ، حيث كان  يعانى من كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وقطع بأوتار الفرد وقصور بالدورة الدموية نتيجة قطع بالشرايين والأعصاب.
وقد أعد الفريق الطبي ، خطة لإجراء عملية جراحية تمثلت في تثبيت الكسر بأسلاك مع تصليح أوتار الفرد كما تم عمل استكشاف الشريان والعصب .
وبعد المتابعة العلاجية المستمرة تم بحمد الله عودة حركة الأصابع الى طبيعتها والآن المريض بحالة جيدة ومستقرة بفضل من الله .
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للمتابعة المستمرة من صحة الرياض للمستشفيات خارج مدينة الرياض ، ودعمها بالكوادر المتخصصة ، لمواجهة مثل هذه الحالات ، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري .

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