نجح فريق طبي بقسم العظام في مستشفى وادي الدواسر العام بتثبيت كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وتصليح أوتار الفرد لمصاب في حادث مروري ، حيث كان يعانى من كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وقطع بأوتار الفرد وقصور بالدورة الدموية نتيجة قطع بالشرايين والأعصاب.
وقد أعد الفريق الطبي ، خطة لإجراء عملية جراحية تمثلت في تثبيت الكسر بأسلاك مع تصليح أوتار الفرد كما تم عمل استكشاف الشريان والعصب .
وبعد المتابعة العلاجية المستمرة تم بحمد الله عودة حركة الأصابع الى طبيعتها والآن المريض بحالة جيدة ومستقرة بفضل من الله .
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للمتابعة المستمرة من صحة الرياض للمستشفيات خارج مدينة الرياض ، ودعمها بالكوادر المتخصصة ، لمواجهة مثل هذه الحالات ، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري .
فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر
نجح فريق طبي بقسم العظام في مستشفى وادي الدواسر العام بتثبيت كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وتصليح أوتار الفرد لمصاب في حادث مروري ، حيث كان يعانى من كسر مفتوح بالسبابة اليسرى وقطع بأوتار الفرد وقصور بالدورة الدموية نتيجة قطع بالشرايين والأعصاب.
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