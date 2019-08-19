القبض على المعتدي علي فتاه بمكه

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مواطن اعتدى على امرأة، وتمَّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: إنَّ التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع فيديو الاعتداء على امرأة، والقبض عليه.

وتبين- بحسب شرطة المنطقة- أنَّ «المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه»، وأوضح الرائد الغامدي أنَّه «تمَّ تتبع ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، من قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة».

وأشار الغامدي إلى أنَّ شرطة منطقة مكة المكرمة وزارة الداخلية حريصتان على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.