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بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك

بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك

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بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك

بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=764236
المناطق - تبوك
بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم  استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات .
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية و الإدارة المكتبية و المُحاسبة وتقنية البرمجة و التسويق و المعاملات المصرفية و الحاسب الآلي التطبيقي فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري و سلامة المنشآت والوقاية من الحريق و إدارة الموارد البشرية و التصنيع الدوائي و الأمن السيبراني و المحاماة .
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:http://bit.ly/33Kanhl

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